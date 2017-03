www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

Les autorités américaines ont annoncé ce mardi 21 mars l’interdiction d’ordinateurs portables et de tablettes en cabine sur tous les vols de neuf compagnies aériennes en provenance de huit pays du Moyen-Orient vers les Etats-Unis. Washington invoque le risque d’attentats « terroristes ».

« Parmi les aéroports concernés, il y a Doha et Dubaï, des hubs par où transitent de très nombreux passagers en direction des États-Unis »

Ce seront au total une cinquantaine de vols quotidiens de neuf compagnies aériennes (Royal Jordanian, EgyptAir, Turkish Airlines, Saudi Airlines, Kuwait Airways, Royal Air Maroc, Qatar Airways, Emirates et Etihad Airways) qui seront affectés au départ de dix aéroports internationaux : Amman, Le Caire, Istanbul, Jeddah, Riyad, Koweït, Doha, Dubaï, Abou Dhabi et Casablanca.

Cette interdiction des appareils électroniques plus gros que des smartphones serait liée à une menace provenant du groupe al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQPA), actif au Yémen, a affirmé la télévision CNN, citant un responsable américain. Les autorités américaines avaient informé au préalable les pays et les compagnies aériennes concernés et certaines avaient dévoilé lundi soir sur Twitter quelques informations à destination de leurs clients.

Les responsables américains n’ont pas donné d’échéance à l’interdiction en cabine des appareils électroniques, mais ils ont prévenu : si les mesures ne sont pas mises en oeuvre, les compagnies aériennes pourraient perdre leurs droits de voler vers les Etats-Unis.

Enfin, la Grande-Bretagne a également officiellement prononcé ce mardi l’interdiction des ordinateurs en cabine sur les vols venant de six pays.

Source : France24.