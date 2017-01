www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

Les auteurs du viol collectif sur l’adolescente, dont la vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux, n’ont qu’à bien se tenir. « Leur crime ne restera pas impuni. Ils seront traqués et arrêtés », rassurent le commissaire du gouvernement de P-A-P et le sénateur de l’Ouest Jean Renel Senatus. D’ailleurs, des individus sont déjà interpellés dans le cadre de ce dossier, informe Danton Leger. Les auteurs directs du forfait sont activement recherchés par la police. Et une récompense est même réservée à toute personne qui peut renseigner les forces de l’ordre. Le sénateur Senatus indique que la victime du viol est prise en charge par son bureau…

Crédit : ayitinews

Sur la vidéo qui enflamme les réseaux on voit une adolescente de 17 ans contraint de coucher avec plusieurs jeunes garçons, sous l’ordre de celui qui semble être le chef de la bande. Un clip horrible de 2 minutes 50 secondes. De quoi exaspérer le sénateur de l’Ouest, Jean Renel Sénatus.

« La jeune fille est encore sous le choc », confie le parlementaire. Son bureau accompagne la victime. Pour l’heure, la demoiselle se trouve à l’hôpital avec l’épouse du parlementaire.

Le parquet est saisi du dossier. Il y a déjà eu des arrestations, confirme le commissaire Danton Leger. Les autorités de la justice avancent dans l’enquête, les noms des 5 auteurs de ce viol collectif sont connus, informe l’ex commissaire du gouvernement P-A-P. Ils font tous partie d’un gang révèle Jean Renel Senatus.

« Il n’est pas question que ce crime avilissant reste impuni », martèle le président de la commission Justice du Sénat. Et pour cela, il va jusqu’à promettre une récompense alléchante à tous ceux qui peuvent aider à capturer les violeurs.

Ce dossier indigne les utilisateurs du web qui ont fustigé le comportement des autorités concernées, mais surtout les organisations de femmes pour leur passivité.