www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

Tremblement de terre du 12 janvier 2010 : la construction, l’un des secteurs les plus touchés par le cataclysme. Environ 250 mille logements ont été détruits et 6 mille 500 maisons endommagées.

7 ans après la catastrophe, est-ce que les haïtiens construisent mieux ? Les normes modernes de constructions sont-elles appliquées ? Quelle leçon les professionnels de constructions ont-ils tiré du séisme ?

Crédit : ayitinews

Sur ce chantier, 9 ouvriers, un contremaitre et un ingénieur sont au travail. Ils connaissent tous les techniques de construction. Dès la composition du mortier, ces méthodes sont appliquées.

Jean-Louis Moise est contremaitre… Un crayon dans la bouche et un décamètre accroché à sa ceinture, le technicien maçon avoue qu’avant, il s’intéressait peu aux principes de construction. Le séisme de 2010 a tout changé. Des organisations œuvrant dans le domaine l’ont sensibilisé et formé. Aujourd’hui Jean-Louis Moise technicien construit autrement. Et c’est le cas pour les autres techniciens du chantier.

Ici un charpentier, dans la cinquantaine, s’active à terminer son coffrage. Il a, lui aussi, suivi des séminaires en construction. Ces travaux se réalisent sous l’œil attentif de l’ingénieur Philémon Pierre Franck. Pour lui toute construction a 3 aspects : la résistance, le coût et l’esthétique. « Mais trop souvent les propriétaires sont guidés par le second », indique le professionnel.

De ce fait, M. Pierre Franck pense qu’il appartient à l’Etat haïtien de faire respecter les normes en matière de constructions. « Les techniques existent mais ne sont pratiquées que par une minorité », constate l’ingénieur.