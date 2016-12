www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

Le CEP a rejeté la demande en récusation des juges du BCEN formulée par les candidats à la présidence Jude Célestin, Jean Charles Moïse et Maryse Narcisse, pour cause de tardiveté et défaut de fondement et ordonne la poursuite du processus de vérification des procès-verbaux au Centre de tabulation.

Les partis contestataires dénoncent la décision du CEP. Le candidat Jean Charles Moïse exige le respect du décret électoral. De son côté, l’avocat de Jude Célestin, Me André Michel, dit attendre la réaction des juges électoraux qui devraient se dessaisir de l’affaire.

La publication des résultats définitifs de la présidentielle, prévue ce jeudi 29 décembre, est reportée au mardi 3 janvier 2017.

Ce report est justifié par une demande de vérification des partis contestataires et des différentes étapes du contentieux électoral, indique le CEP dans une note de presse. Cependant les résultats des législatives complémentaires et ceux du tiers du Sénat seront publiés progressivement à partir d’aujourd’hui.