www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

« Lorsque vous devenez le dirigeant d’un pays ou d’une communauté, ou d’une organisation, qu’il soit petit ou grand, [vous devez vous rappeler les choses suivantes]: tout d’abord, vous n’êtes pas seul, vous devez interagir avec les gens, et vous devez écouter très attentivement, avec attention et sincérité les voix des gens ou du personnel, et ainsi de suite. Vous devez être à l’écoute de leurs difficultés, de leurs aspirations et de leurs défis – c’est très important. Et vous mettez votre intérêt privé ou personnel derrière le bien public, le bien commun. C’est le plus important. »

« Il y a un dicton, que j’ai appris des enseignements confucéens, qui est que si vous voulez vraiment gouverner le monde, vous devez faire marcher votre pays. Si vous voulez vraiment gouverner le pays, vous devez faire marcher votre famille. Si vous voulez vraiment rendre votre famille harmonieuse, vous devez faire marcher votre cœur. Donc vous devez d’abord vous cultiver – être concentré sur des principes, en respectant les autres, et en travaillant pour la communauté, pour le bien commun. C’est ce que j’ai vraiment essayé de pratiquer. Ça a été dur, je n’ai pas été parfait, mais je peux vous dire avec fierté que je me suis consacré à atteindre ces objectifs. »

« La famille est au cœur de tout. Vous commencez par la famille. Sans le noyau de la famille, vous ne pouvez pas avoir une communauté, vous ne pouvez pas avoir une nation, vous ne pouvez pas avoir un monde. Il faut donc commencer à partir de la famille: amour et soutien. »

« J’ai appris une sagesse: si vous voulez devenir un bon leader, lorsque quelque chose est fait parfaitement et avec succès, vous ne devez pas le revendiquer comme votre succès à vous seul, c’est bien mieux et harmonieux si chaque personne sait qu’elle ou il faisait partie de ce processus, qu’elle ou il y a contribué, et il doit y avoir un moment de fierté, ce moment où ils peuvent dire « je l’ai fait ».

Ban Ki-Moon

Secrétaire général de l’ONU