www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

Le monde célèbre ce 13 février, la journée mondiale de la radio. Le thème retenu cette année : « La radio c’est vous ». En cette journée, l’Organisation des Nations-Unies pour l’Education, la Science et la Culture appelle chacun à développer le potentiel de ce medium, afin d’encourager les échanges et l’écoute nécessaires pour mettre en place la coopération. « Cette coopération doit permettre de relever les défis auxquels l’humanité tout entière est aujourd’hui confrontée », écrit la Directrice Générale de l’UNESCO Irina Bokova dans son message. Jeffrey Clark Lochard, Spécialiste en Communication et Information au bureau de l’Unesco en Haïti, attire l’attention sur la nécessité de mettre la radio au service des communautés. M. Lochard invite les acteurs à faire de ce canal, un moyen de trouver des solutions aux problèmes locaux et continuer à faire progresser les droits de l’homme, l’égalité des genres, le dialogue et la paix.

Crédit : ayitinews

En Haïti, diverses activités ont été organisées pour marquer cette journée dont une conférence-débat avec des experts du domaine. Le Conseil National des Télécommunication en a profité pour distinguer plusieurs medias pour leur ancienneté et services rendus à la communauté, telles Radio Lumières et Radio Métropole. Au cours des causeries, le DG du CONATEL a insisté sur le rôle de la radio dans le développement du pays, en particulier la radio communautaire…

En plus d’informer et de distraire, la radio doit surtout former. Et ce n’est pas le responsable du CONATEl qui viendra dire le contraire. Toutefois, Jean Marie Altema reconnait qu’à ce niveau les stations de radio ont encore des efforts à consentir. « Il faut des émissions structurées avec des contenus susceptibles de guider l’auditoire », souligne M. Altema.

« Oui, la radio peut contribuer à la formation des gens et au développement du pays », admet le PDG de Radio Métropole. Richard Widmaer y voit cependant une certaine limite. Pour lui, la radio ne peut pas remplacer la famille et l’école.

« Cependant la radio, et surtout la radio communautaire crée une certaine interaction et pénètre jusque dans la vie intime des gens », renchérit le # 1 Conseil National des Télécommunication. Pour Jean Marie Altema, les radios communautaires très proches des populations méritent un accompagnement spécial de l’Etat.

A noter qu’en Haïti, selon le CONATEL, environ 700 stations de radios fonctionnement dans le pays et seulement 350 sont légalement reconnues.