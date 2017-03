www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

Après une carrière de plus de trente ans dans la radio, où il a débuté en 1977 à Métropole. Joe Damas’ ancien animateur de l’émission « Métro Tempo », est décédé chez lui, à Miami, dans la nuit du samedi 4 mars 2017 à l’âge de 65 ans, des suites d’un cancer des poumons,

« Joseph Damas. Joe Damas. Joedams. Musicien. Guitariste. Compositeur. Animateur d’émissions musicales.

Je me garde de mentionner ton immense talent dans tous ces champs d’activités culturelles. Je n’ajouterai rien à tout ce que tes nombreux amis et fans ont déjà dit de toi. Ils ont presque tout dit. Et beaucoup mieux que je ne l’aurais fait. Alors, je me contenterai tout simplement de dévoiler brièvement la dimension fondamentale qui a fait de toi l’être généreux que tu es. Il est question de la dimension spirituelle à partir de laquelle tu as patiemment élaboré ta vision du monde.

Tu as structuré ton existence et construit ta vie hors des déchets et des clinquants du quotidien pour essayer de retrouver, souvent dans la solitude, les battements de l’Énergie Primordiale. Tu as poursuivi cette quête intarissable dans le silence de ton temple intérieur. Tu n’y as jamais renoncé même dans les moments difficiles où la cacophonie ténébreuse semblait envahir le cirque pour dominer le spectacle tout entier. Tu es toujours resté authentique. C’est-à-dire égal à toi-même et à tes convictions. Fidèle à celui-là qui sait, dans le métier que tu pratiques depuis plus d’un quart de siècle, combien éphémères et fragiles sont les choses de ce monde.

Tout passe et tout se casse. Quelques fragments parfois demeurent dans leur fragilité incontournable.

Joe Damas, mon frère, poursuis encore la quête. Inlassablement. Inébranlablement. En dépit des épreuves. Tu t’en sortiras. Tu nous reviendras, vieux champion, avec le souffle d’une nouvelle lampe. Et la lumière de ta voix. Entre-temps, écoute un peu les mots magiques des poètes qui t’aiment avec la force des métaphores et des symboles. »

Frankétienne

Ambassadeur de la Culture ne rend hommage à Joe Damas