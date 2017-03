www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

Rentré au pays au cours du weekend, je suis tombé sur la terrifiante et désagréable nouvelle de la surprenante disparition de l’ancien président René Garcia Préval. Rien ne laissait augurer un pareil destin à cet homme d’une grande simplicité et d’une jovialité proverbiale. Récemment, j’ai eu le plaisir d’être avec lui les 6 et 7 du mois de février dernier à l’occasion des cérémonies de transmission du pouvoir au président Jovenel Moïse.



J’ai appris à apprécier l’homme au cours de son second mandat par sa modération et ses décisions teintées du plus pur patriotisme et de courage, en particulier dans la lutte contre l’insécurité qui avait atteint une proportion démesurée avec la prolification des zones de non-droit dans le pays. Avec lui, ma réinsertion dans la société après ma traversée du désert du début des années 2000 s’est effectuée sans problèmes. Sans aucune arrière-pensée, nous nous sommes rencontrés en maintes occasions et avons pu échanger des idées sur la conjoncture nationale. J’ai découvert en lui un homme qui aimait sincèrement son pays. Il m’avait aussi surpris par son esprit d’ouverture.



Avec son départ, le pays a perdu un de ses fils les plus authentiques. Je m’incline avec le plus grand respect devant la dépouille de ce citoyen qui a servi son pays avec honneur.

Que Dieu ait pitié de son âme!!!

Prosper Avril

Ancien président d’Haïti