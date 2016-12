www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

Le Bureau du contentieux électoral national (BCEN) autorise la vérification de 12% des procès-verbaux de manière aléatoire au Centre de tabulation, à partir de ce midi au terme d’une longue séance d’audition dans la nuit de lundi à mardi.

Le BCEN qui était composé des conseillers électoraux Josette Dorcély et Jean Simon St Hubert qui n’avaient pas signé les résultats préliminaires de la présidentielle, des avocats Jacky C. Pierre et Joseph Brielle Athis et du juge Agnès Joaséus, souhaite ainsi faire jaillir la lumière et rétablir la sincérité du vote à travers la vérification de 1561 procès-verbaux au CTV.

Le BCEN « ordonne son transport au Centre de tabulation (des votes – Ctv) aux fins des vérifications de 12% des procès-verbaux, soit un total de 1560 procès-verbaux, de manière aléatoire », indiquent les conclusions du tribunal présidé par la conseillère Josette Dorcelly.

Cette disposition est prise afin de « faire jaillir la lumière » et « établir la sincérité du scrutin », précise l’arrêt du BCEN. Le document prévoit que la vérification se fera en présence des partis concernés et des organismes nationaux et internationaux d’observation électorale.

Le tribunal électoral a ainsi fait droit aux demandes des partis contestataires, rejetées par les avocats du Phtk qui la jugeaient injustifiée, à cause, selon eux, de l’absence de preuve concernant les résultats préliminaires incriminés.

19.52% des suffrages exprimés sont attribués à Jude Célestin, 11.04% à Jean-Charles Moïse de Pitit Desalin et 8.99% à Maryse Narcisse de Fanmi Lavalas.

L’opération se déroulera en présence des avocats des candidats à la présidence ainsi que des observateurs nationaux et internationaux, a expliqué la conseillère Josette Dorcély qui préside le BCEN.

Entretemps, le Coordonnateur du conseil national des acteurs non étatiques haïtien demande aux responsables des partis politiques de faire preuve de vigilance au centre de tabulation lors de la vérification des procès-verbaux afin de bien défendre leurs droits. Monsieur Edouard Paultre encourage le CEP de mener des investigations approfondies sur les cas de fraudes dénoncés lors de ces élections. Ce, pour sanctionner le personnel électoral impliqué dans ces cas de fraudes lors de la journée de vote. Le coordonnateur du CONHANE appelle également les conseillers électoraux au respect de la date prévue pour la publication des résultats définitifs des élections.