www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

« Peu de pays étaient mieux préparés pour le récent phénomène El Niño que le Pérou », a souligné dans un communiqué le chef du Bureau des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophes (UNISDR).

Le Représentant spécial du Secrétaire général pour la réduction des risques de catastrophe, Robert Glasser, a déclaré mardi que les inondations qui ont touché le Pérou doivent être considérées dans le contexte du réchauffement de la planète.

Des pluies incessantes mortelles, des inondations et des glissements de terrain au Pérou ont conduit à la déclaration de l’état d’urgence dans le pays. Selon le Centre national des opérations d’urgence du Pérou, ces catastrophes ont entrainé la mort d’au moins 75 personnes, beaucoup sont encore portées disparues et plus de 625.000 personnes ont été touchées et ont perdu leurs maisons.

Il est préoccupant que le pays ait été submergé par l’apparition de conditions locales semblables à celles d’El Niño, qui ont fait passer le pays d’une sécheresse généralisée à d’énormes inondations », at-il ajouté. Il y a quelques mois, le Pérou était touché par la sécheresse et des feux de forêt.

Selon M. Glasser, les catastrophes qui ont frappé le Pérou constituent un événement singulier à grande échelle dans un contexte où les variabilités extrêmes des conditions météorologiques deviennent plus évidentes. « Si nous voulons réussir à prévenir des catastrophes de ce genre et à réduire les pertes en cas de catastrophe, nous devons alors nous assurer qu’il existe une plus grande compréhension de la nature du risque de catastrophe dans la société», a dit le Représentant spécial.

« Le risque de catastrophe le plus urgent à traiter est la réduction des gaz à effet de serre », a souligné M. Glasser lors d’une conférence de presse clôturant la réunion de Montréal. « Nous constatons de plus en plus que les catastrophes peuvent déclencher ou être un facteur contribuant aux conflits », a-t-il également déploré devant les journalistes, concluant que la réduction des risques de catastrophes est en somme une « question de vie, de mort et de prospérité ».

Crédit : Centre d’actualités de l’ONU