www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

Une séance en assemblée nationale a réuni sénateurs et députés. Cette séance s’est déroulée en présence des membres du gouvernement, du président de la cour de Cassation et des membres du corps diplomatique. Le président de l’assemblée nationale évoque une crise de confiance que connait la société haïtienne. Le sénateur Ronald Larêche exhorte les parlementaires à travailler durement en vue de mettre le pays sur la voie du développement. Condition sine qua none pour gagner la confiance des électeurs. Il leur demande en ce sens de voter des lois susceptibles d’améliorer les conditions de vie de la population et de contrôler le travail du pouvoir exécutif.

L’année 2017 doit être un rendez-vous avec l’unité nationale et la démocratie.

C’est ce qu’a déclaré le premier ministre haïtien devant les membres de la 50ème législature. Enex Jean Charles a fait état des efforts consentis par son gouvernement pour offrir, dit-il, de meilleurs services à la population et de rétablir un climat de paix. Le chef du gouvernement a mis l’accent sur les élections réalisées en 2016 ayant permis de compléter le personnel politique.

Le premier ministre Enex Jean Charles s’est également prononcé sur la situation difficile que connaissent les départements touchés par le passage de l’Ouragan Matthew. Problème socio-économique confronté par des membres de la population, accès difficile à des services de base… le gouvernement a travaillé en synergie avec les partenaires internationaux en vue de porter assistance aux victimes de Matthew a déclaré le chef du gouvernement.

Le président provisoire Jocelerme Privert dans son discours sur l’état de la nation, a rappelé les circonstances dans lesquelles il a assuré la transition au niveau de la magistrature suprême. Beaucoup d’efforts ont été consentis par son administration pour favoriser la réalisation d’élections dans le pays et faire face du même coup aux dégâts dévastateurs de l’ouragan Matthew indique le chef de l’état. Jocelerme Privert souhaite que les nouvelles autorités travaillent pour maintenir la stabilité politique, condition sine qua none selon lui, pour engager le pays sur la voie du progrès.

6 nouveaux sénateurs ont fait leur entrée ce lundi au Grand Corps. Il s’agit de Saurel Yacinthe, Nahoum Marcellus, Dieudonne Louima Etienne, Willot Joseph, Joseph Lambert, et Wanique Pierre. Ces senateurs ont été élus lors des élections du 20 novembre dernier. Cette rentrée marque également le départ des sénateurs Steven Benoit, Andris Riché, Edwin Zenny, Francisco Delacruz, Jean-Baptiste Bien-Aimé, Wesner Polycarpe, Lucas St Vil et Fritz Carlos Lebon.

Le nouveau sénateur de la Grand Anse, Saurel Yacinthe , lors de sa première intervention au sénat après sa prise de fonction, appelle à l’aide en faveur des habitants de ce dit département. La situation est critique selon le parlementaire après le passage de l’ouragan Matthew. Il sollicite le support de ses collègues en vue de forcer le gouvernement à agir au plus vite pour éviter une dégradation des conditions de vie des grandanselais.