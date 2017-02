www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

Au terme d’une longue soirée riche en émotions, les Oscars 2017 ont levé le voile sur leur palmarès. Qu’il s’agisse de La La Land, de Moonlight ou de Manchester by the Sea, les favoris n’ont pas déçu.

Le film de Damien Chazelle a été le plus récompensé cette année avec 6 titres, bien qu’il n’ait pas remporté le titre tant convoité de Meilleur Film. Moonlight, quant à lui, a fait honneur à ses huit nominations avec pas moins de trois titres dont celui du Meilleur Film, rectifié après une énorme bourde de la part de Warren Beatty et Faye Dunaway qui ont ensuite dû s’expliquer.

On se souviendra aussi d’une bourde malvenue au moment de l’hommage aux disparus (une photo d’une productrice bien vivante a été utilisée pour illustrer le décès d’une autre personnalité de Hollywood…) Quoi qu’il en soit, la grande soirée cinéphile de l’année est passée et aura marqué les esprits c’est une certitude.

Les comptables des Oscars s’excusent pour l’erreur commise

Après la débandade incroyable qu’a été l’annonce du meilleur film lors de la cérémonie des Oscars 2017, PricewaterhouseCoopers, la société chargée de dépouiller les votes des membres de l’Académie a publié un communiqué où elle s’excuse pour l’erreur commise sur la scène du Kodak Theatre. « Nous nous excusons sincèrement auprès de Moonlight, La La Land, Warren Beatty, Faye Dunaway et des spectateurs des Oscars pour l’erreur qui a été commise lors de l’annonce du meilleur film. Les remettants ont par erreur reçu l’enveloppe d’une mauvaise catégorie. Une fois découverte, cette erreur a été corrigée immédiatement. Nous sommes en train d’enquêter pour savoir comment tout ceci a pu se produire et regrettons profondément ce qui s’est passé. Nous apprécions la grace avec laquelle les nommés, l’Académie, ABC et Jimmy Kimmel ont géré cette situation. »

Avec un palmarès équilibré, La La Land privé du record

Meilleur Film : Moonlight



Meilleur Réalisateur : Damien Chazelle (La La Land)

Meilleure Actrice : Emma Stone (La La Land)

Meilleur Acteur : Casey Affleck (Manchester by the Sea)

Meilleur Actrice dans un second rôle : Viola Davis (Fences)

Meilleur Acteur dans un second rôle : Mahershala Ali (Moonlight)

Meilleur Film d’animation : Zootopie

Avec ses 14 nominations aux Oscars, La La Land pouvait espérer mieux de cette cérémonie. Au total, si le film de Damien Chazelle est le plus primé de l’édition 2017, il n’a obtenu « que » six récompenses : meilleur réalisateur, meilleure actrice, meilleure musique, meilleure chanson originale, meilleurs décors et meilleure photographie. Ryan Gosling est laissé sur la touche par Casey Affleck tandis que le titre de meilleur film, après un lourd moment de flottement, est attribué à Moonlight. La La Land n’égalera donc pas les records de 11 Oscars obtenus de Ben Hur, Titanic et du Seigneur des Anneaux le Retour du Roi.

La La Land : 6 prix (14 nominations)

Moonlight : 3 prix (8 nominations)

Manchester by the Sea : 2 prix (6 nominations)

Tu ne tueras point : 2 prix (6 nominations)

Raoul Peck n’a pas eu son oscar dans la catégorie du meilleur documentaire… le cinéaste haïtien a fait une très bonne figure

Raoul Peck, prolifique réalisateur d’origine haïtienne, a obtenu sa première sélection aux Oscars pour son documentaire I Am Not Your Negro. Il lui a fallu 10 ans pour créer ce puissant pamphlet dont le texte appartient entièrement à l’écrivain James Baldwin (1924-1987), qui révèle le caractère prophétique de sa pensée sur les tensions raciales aux États-Unis, comme si ses mots avaient été écrits pour cette Amérique qui vient de voter Trump.

Sa carrière de réalisateur, scénariste et producteur s’étale sur plus d’une trentaine d’années, et il a offert des films comme L’homme sur les quais (1983) sur la dictature de Duvalier, Lumumba (2000) sur la vie du militant pour l’indépendance du Congo belge Patrice Lumumba, Quelques jours en avril (2005) sur le génocide rwandais ou Assistance mortelle (2013) sur les graves échecs de l’aide internationale en Haïti.

