www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

En moins d’une minute, près de 300 000 personnes ont péri sous des décombres de la catastrophe naturelle la plus dévastatrice de l’hémisphère occidental.

Nou Bouke: Le passé, le présent et l’avenir d’Haïti est un documentaire d’une heure produit par The Miami Herald et El Nuevo Herald en association avec WPBT2 et réalisé par Joe Cardona.

Nou Bouke, un terme créole «We’re Tired», se concentre sur le passé, le présent et l’avenir d’Haïti à la lumière du tremblement de terre apocalyptique du 12 janvier 2010 qui marque maintenant un nouveau chapitre dans l’histoire de la nation.

Le documentaire présente un aperçu complet de la polémique haïtienne que la nation des Caraïbes fait face à son carrefour le plus difficile en raison de l’immense perte de vie et de destruction. Il dépeint les nombreuses perspectives qui entourent les espoirs et les aspirations du peuple haïtien face à un avenir plein d’incertitude.

