www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

La puissante tempête qui a laissé jusqu’à 60 cm de neige sur la Rive-Sud de Montréal la nuit dernière a battu la fameuse tempête du siècle de mars 1971.

«Sans aucun doute, celle de la nuit dernière est plus importante et il tombera encore un 5 cm de neige», soutient René Héroux d’Environnement Canada, rappelant que le 4 mars 1971, le sud du Québec avait reçu 50 cm de neige.

Pour sa part, la ville de Montréal est déjà ensevelie sous près de 40 cm de neige ce matin, faisant aussi de la tempête de la nuit dernière l’une des plus imposantes à souffler sur l’île.

Fermetures d’écoles, annulations de milliers de vols aériens… Le nord-est des Etats-Unis était sous la neige et la grêle mardi 14 mars. La tempête est pourtant moins sévère qu’annoncé sur New York et la côte atlantique.

Après un hiver inhabituellement clément, le blizzard, baptisé « Stella », a débuté vers 2 heures locales. A la mi-journée, Manhattan, poumon économique des Etats-Unis, était plongé dans la grisaille, sous un mélange de neige mouillée, de grêle et de rafales atteignant près de 90 km/h, parfois accompagné d’éclairs et de coups de tonnerre.

« Situation sous contrôle »

Le maire de New York, Bill de Blasio, a annoncé que « la situation était sous contrôle ». Il a tout de même insisté pour que les habitants restent chez eux, afin de faciliter le déblaiement par les services municipaux et de permettre à New York de « retrouver un rythme normal » dès mercredi, avec notamment la réouverture des écoles.

Côté transport aérien, en revanche, c’était la quasi-paralysie. Plus de 5 700 vols vers ou au départ des Etats-Unis ont été annulés mardi et plus de 7 800 entre lundi et mercredi, selon le site FlightAware, qui recense retards et annulations.

Les aéroports new-yorkais de Newark et La Guardia étaient quasi à l’arrêt, tandis que 64 % des vols ont été annulés à JF Kennedy, première porte d’entrée vers les Etats-Unis pour les passagers internationaux, selon leur autorité de tutelle. Les aéroports de Washington, Philadelphie, Boston et, dans une moindre mesure, Chicago étaient aussi touchés.

Avec lemonde.fr et journaldemontréal.com