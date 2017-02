www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

Le parti de Tabarre n’entend pas lâcher du lest et annonce la poursuite de la mobilisation populaire. Cependant, la coordonnatrice du parti, Maryse Narcisse, dit regretter que des militants lavalas se soient heurtés à plusieurs reprises aux agents de la police nationale, lors des marches pacifiques, comme c’était le cas le lundi 6 février, au boulevard Jean Jacques Dessalines. Le parti a fait une présentation power point montrant le comportement des policiers.

Crédit : ayitinews

Des policiers lançant des pierres et du gaz lacrymogène en direction des manifestants…c’est ce que montrent les images. La police a tué dans l’œuf la manifestation. Au boulevard Jean Jacques Dessalines, devant les ruines de l’église St Jean Bosco, c’était le sauve qui peut. Sur la vidéo, on voit aussi des femmes qui pleurent et qui crient à cause de leurs enfants qui ont inhalé du gaz lacrymogène. Non à la répression policière lance Maryse Narcisse, coordonnatrice de fanmi lavalas. Une action qui ne doit pas rester impunie, martèle l’ex candidate à la présidence.

De l’avis des lavalassiens, la répression policière dont ils ont récemment subi est un signe avant-coureur montrant à quoi ils auront à faire face pendant le quinquennat de Jovenel Moise. Irréductible, Maryse Narcisse conteste l’investiture du 58e président d’Haïti.

Il n’y aura pas de trêve politique avertit fanmi lavalas qui ne jure que par la mobilisation populaire. Maryse Narcisse se garde de dévoiler la stratégie du parti.

La présence de Jovenel Moise au palais national…un cauchemar pour les lavalassiens. La pilule est difficile à avaler. Maryse Narcisse exige la poursuite de la vérification des procès-verbaux pour la présidentielle au centre de tabulation. Pour elle la page n’est pas complètement tournée.

Une trêve, c’est ce que sollicite l’Organisation des Citoyens pour une Nouvelle Haïti de la part des partis politiques de l’opposition.

« Le nouveau président a besoin d’un temps de grâce pour commencer à entamer les grands chantiers de l’Etat », précise le coordonnateur général d’OCNH. Pour Camille Oxius, le temps de l’opposition stérile et destructrice est révolu. Se disant favorable à une opposition constructive, Me Oxius souhaite que Jovenel Moise tienne compte des critiques et remarques de ses adversaires. Dans la foulée, le coordonnateur général d’OCNH fait un ensemble de recommandations au nouveau chef de l’Etat.