www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

La loi sur les frais scolaires publiée 8 ans après son adoption au parlement, soit le 3 janvier dernier. Moins d’une semaine après sa publication par le président Jocelerme Privert, la rédaction de AYITINEWS revient sur cette loi. Quelles sont les grandes lignes de la loi sur les frais scolaires votée au parlement depuis 2009 ? Proposée par l’ex sénateur Kelly C. Bastien, cette loi répond à quelle nécessité ?

Le premier article de cette loi est tranchant : « Tous les frais de scolarité sont payés en monnaie locale ». Il stipule aussi que les frais de réinscription ou de confirmation de place dans les écoles sont interdits. Toutefois il y a un bémol, « en cas d’admission en classe supérieure, les parents, ou à défaut le tuteur, sont tenus de signer un contrat les engageant à garder l’élève à l’école pour la prochaine année scolaire.

« Le montant des frais annuels ne doit, en aucun cas, dépasser l’équivalent de deux mois de scolarité pour le préscolaire et de trois mois de scolarité pour le fondamental et le secondaire », stipule, plus loin, la loi de Kelly C Bastien. » 50% de ces frais doivent être payés à la rentrée des classes, 25% au début du second trimestre et 25% au début du troisième trimestre.

Les charges couvertes par le paiement des frais annuels sont prioritairement les domaines suivants; eau potable, électricité, matériels d’examens, matériels de travail, kits d’hygiène, sport, frais d’assurance, les toilettes.

L’article quatre de cette loi Kelly C. Bastien prévoit aussi un rythme annuel pour l’augmentation des frais d’entrée et des scolarités mensuelles. Cette augmentation ne peut être envisagée que tous les 4 ans. Et dans tous les cas, cette augmentation ne pourra dépasser 10% ».

La loi interdit formellement aussi les frais pour les cérémonies de graduation du kindergarten. Cependant, ils sont facultatifs pour les élèves des classes terminales. En outre, le montant de cotisation ne doit pas dépasser l’équivalent de deux mois de scolarité.

Cette loi règlemente aussi les activités parascolaires. Aucun professeur ne peut donner de cours particuliers à un ou plusieurs élèves de sa classe sans le consentement préalable des parents et du conseil pédagogique de la direction.

Enfin, selon la loi sur les frais scolaires, toute école se livrant à la vente de tissus d’uniforme doit disposer d’une patente de la DGI et doit remplir toutes les formalités relatives au paiement des impôts et taxes.

Le père de cette loi l’ex sénateur Kelly C Bastien espère que l’application de celle-ci viendra soulager les parents face au cout exagéré des frais de scolarité dans le pays.