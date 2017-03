www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

La célébration organisée par les Nations Unies le 8 mars rappelle à tous les acteurs de franchir le pas pour l’égalité entre les sexes pour un monde 50-50 d’ici 2030, en faisant en sorte que le monde du travail accueille toutes les femmes.

Seules 50 pour cent des femmes en âge de travailler font partie de la main-d’œuvre mondiale contre 76 pour cent pour les hommes. En outre, une très grande majorité de femmes travaille dans l’économie informelle, les soins subventionnés et les tâches domestiques et exercent des activités peu rémunérées et peu qualifiées, ne bénéficiant que d’une très faible, voire d’aucune, protection sociale. L’égalité entre les sexes dans le monde du travail est un impératif du développement durable. –

Dans un message publié à l’occasion de la journée internationale de la femme, la directrice générale d’ONU Femmes – Phumzile Mlambo-Ngcuka appelle les femmes et les filles à œuvrer pour leur plein épanouissement dans leur communauté.

« Nous voulons bâtir un monde du travail différent pour les femmes. En grandissant, les filles doivent être exposées à un large éventail de carrières et être encouragées à faire des choix qui les mènent à des emplois dans les secteurs de l’industrie, de l’art, de la fonction publique, de l’agriculture moderne et des sciences, au-delà des services ménagers et d’aide à la personne traditionnels. »

« Trop de femmes et de filles passent un nombre excessif d’heures aux tâches domestiques à travers le monde — souvent plus du double du temps que les hommes et les garçons y consacrent. Elles s’occupent de leurs jeunes frères et sœurs et des membres âgés de la famille, elles affrontent la maladie au sein de leur famille et elles gèrent la maison. Cette répartition inégale du travail se fait souvent au détriment de leur éducation, d’un travail salarié, d’une pratique sportive ou encore de leur engagement civique ou communautaire. Cette situation dresse le cadre normatif des avantages et des inconvénients relatifs à la position des hommes et des femmes au sein de l’économie ainsi que leurs aptitudes à des activités particulières et leur futur lieu de travail. «

Source : ONU Femmes

