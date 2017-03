www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

Reza Aslan explore l’histoire et les idées derrière cette religion afro-caribéenne. Il a fait l’expérience d’une cérémonie du Vodouesque en visitant un temple ou un peristyle. Dans son documentaire, il a également mis l’accent sur la montée du christianisme évangélique en Haïti. Beaucoup d’Haïtiens se convertissent au christianisme du Vodou. Reza Aslan se questionne également sur le niveau de tolérance des chrétiens face aux voudouisants et vice-versa. Reza Aslan a visité l’église SHALOM et s’est entretenu en ce sens avec pasteur André Muscadin et Jacques Maurice pour comprendre au moins la perception que les chrétiens ont des vodouisants.

Le journaliste américain s’interroge également sur le rôle que joue la religion dans le développement d’Haiti. Des chrétiens qui rejettent les maux d’Haiti sur les adeptes du vodou et les pratiques y relatives. Selon eux, le sous- développement du pays vient de ce coté mystique. Alors qu’une prêtresse du Vodou déplore que son système de foi ne reçoit pas toujours le même respect que les autres religions en Haïti.