www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

Les responsables du comité organisateur du carnaval national aux Cayes se décernent un satisfecit. Ils se réjouissent de l’impact positif de ces trois jours de festivités sur la commune des Cayes et de ses environs. Ces responsables évoquent les effets positifs sur tous les secteurs d’activités. Néanmoins, l’association des maires du Sud se plaint d’avoir été mise à l’écart.

Des habitants de la ville des Cayes divisés sur les retombées réelles de l’organisation du carnaval national dans la cité d’Antoine Simon.

Selon certains, n’était-ce le carnaval, la 3e ville du pays n’aurait pas bénéficié de cette attention et mobilisation. Sur le plan infrastructure, certains tronçons ont été réhabilités ou construits et les activités de commerce ont fleuri, se réjouissent-ils. D’autres pensent que ces travaux ne sont pas durables, vu l’empressement qui a caractérisé leur exécution. Pour ce groupe des citoyens, la ville a besoin de beaucoup plus que cela. Ils préfèrent des projets qui s’inscrivent dans un plan global.

Crédit : ayitinews

« Le visage de la ville a changé, il n’y a pas de doute là-dessus ». C’est le constat de Paul qui vend des pneus usagers non loin du boulevard 4 chemins. Route et Décoration, travaux d’infrastructure… autant de résultats qui ne seraient pas possible sans le carnaval. Ce jeune homme tient à cœur la construction de la route menant à Gelée.

L’affluence des carnavaliers a aussi une influence sur le commerce. Les restaurants, les hôtels et même les marchands de rues en tirent un bénéfice, nous confie cet homme dans la cinquantaine. Fritnel est marchand de vêtement à l’entrée du marché de Première Grand-rue. Il avait profité des festivités pour renouveler son stock, il ne peut qu’être satisfait.

Cependant tous les cayens et cayennes ne sont pas du même avis. Ce marchand de téléphones portables s’attendait à beaucoup mieux. « Il n’y a pas eu une préparation appropriée ». Ce jeune homme de 25 ans est plus catégorique. A part la bamboche qu’on a déplacée, il ne voit pas en quoi l’organisation du carnaval est profitable pour sa ville. Pire, il soutient que même dans la construction des stands la majorité des matériaux proviendraient de P-A-P.

« Qu’est-ce qui restera pour la ville des cayes après l’événement, s’interroge perplexe cet étudiant. Il n’a rien contre le carnaval et ses retombées, mais il aurait préféré la construction d’une autre université d’Etat. A cote de lui, sa sœur hoche la tête comme pour acquiescer.