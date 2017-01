www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

Désastres naturels en Haïti, 7 ans plus tard, thème d’une journée de sensibilisation organisée ce vendredi par la secrétairerie d’état à la population, en son local à Delmas. Plusieurs dizaines de port-au-princiens ont répondu pris part à cette activité. L’occasion pour l’intervenant principal, le géologue Claude Preptit d’évoquer la vulnérabilité d’Haïti et les éléments qui provoquent un séisme.

Crédit : ayitinews

Des participants questionnent Claude Preptit après son exposé pour mieux comprendre. Expliquer le mouvement des plaques tectoniques et ce qu’est une faille…le géologue l’a fait en des termes clairs et surtout à l’aide d’une métaphore.

La faille de la presqu’ile du sud et celle du nord ne sont pas les seules qui traversent Haïti. L’ingénieur évoque l’existence des failles secondaires. Désormais il est possible pour une personne de savoir si le quartier qu’elle habite est situé près d’une faille. Il est nécessaire de s’informer dit le directeur général du bureau des mines et de l’énergie.

Le risque d’un nouveau tremblement de terre en Haïti est imminent, avertit Guy Gérard Georges. Le secrétaire d’état à la population se garde d’être alarmiste. Guy Gérard Georges priorise la carte de la sensibilisation. Il faut éviter que beaucoup de familles soient endeuillées en cas de séisme, insiste Claude Preptit. Il exhorte le gouvernement d’agir en ce sens.