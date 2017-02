www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

Un don qui vise à contribuer à la réduction de la morbidité et la mortalité chez la population jusqu’à 2018. Ce nouveau décaissement entre dans le cadre du projet de renforcement de la prévention et de la lutte pour l’éradication de l’épidémie. Les actions s’étendront sur tout le territoire national. Mais les départements du Centre, du Nord, de l’Ouest, de la Grand’Anse, du Sud et de l’Artibonite sont sur une liste prioritaire. Le contrat de don a été paraphé entres l’ambassadeur du Japon et l’UNICEF, en présence des responsables du Ministère de la Santé Publique et de la DINEPA.

Crédit : ayitinews

D’abord, ce don permettra de renforcer la coordination et la surveillance épidémiologique nationale. Ensuite, apporter une réponse rapide dans les communautés et faire une gestion adéquate des cas dans les départements concernés.

Le deuxième volet : amélioration et augmentation de la sensibilisation sur l’hygiène. « Eradiquer le Cholera en Haïti, la lutte doit être permanente », a dit le diplomate JaponaisYoshiaka Hatta .

En Haïti, plus de 20% des cas suspects de Cholera concernent des enfants de moins de 5 ans. Fort de ce constat, le Fonds des Nations-Unies pour l’Enfance fait de la lutte contre cette maladie une de ses priorités. Le Représentant de l’UNICEF en Haïti, Marc Vincent salue la contribution du Japon, et invite tout un chacun à mettre la main à la patte.

Ces actions s’inscrivent également dans le cadre de la nouvelle approche des Nations-Unies pour la lutte contre l’épidémie en Haïti. Et depuis cette annonce, l’UNICEF dit constater un certains progrès dans la bataille contre le choléra. Aussi, une diminution des cas au cours des 6 derniers mois a-t-il été observé. «En venir à bout de l’épidémie d’ici à 2022, l’objectif que se fixent le gouvernement haïtiens et ses partenaires.

Notons que depuis l’apparition du Choléra, plus de 800 mille cas suspects et plus de 9 mille 400 décès ont été notifiés, selon l’UNICEF.