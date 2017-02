www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

Ce document, produit par une commission interministérielle, est un outil de quantification des pertes et prévoir les modalités et principes de relèvement après Mathieu. Les travaux ont été menés sous le leadership du ministère de la planification et de la coopération externe.

Le Chef de l’Etat a plaidé pour une lutte constante en vue de la diminution des risques liées à la vulnérabilité de notre environnement, condition nécessaire pour prévenir les dégâts que peuvent causer les catastrophes naturelles. « C’est pourquoi mon administration a pris l’initiative de créer par arrêté présidentiel un comité interministériel post- catastrophe « , a martelé Jocelerme Privert, se félicitant de l’élaboration de cet important document crucial pour les générations futures. Il a également remercié tous ceux qui ont apporté leur contribution pour la conception, l’élaboration et la présentation du document.

De son côté, l’ambassadeur de l’Union Européenne a évoqué l’urgent besoin de supporter économiquement le PDNA pour venir en aide aux personnes des zones frappées par l’ouragan Mathieu. Il renouvelle l’engagement de l’UE d’accompagner l’état haïtien, via le ministère du plan, aux côtés d’autres structures qui se sont déjà manifestées.

Entre autres personnalités ayant pris part à l’activité se trouvaient: le ministre de l’intérieur et des Collectivités territoriales, M.Anick François Joseph, le ministre de la Planification et de la Coopération externe, M. Aviol Fleurant, le ministre de l’Agriculture, M. Pierre Guytho Laurore, le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Abel Nazaire, le ministre des Travaux Publics, Transports et des Communications, M. Evelt Eveillard, des représentants des Corps diplomatique et Consulaire ainsi que de nombreux hauts représentants de l’administration publique.