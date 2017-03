www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

Haïti avait reçu 213 recommandations, en avait accepté 188 et avait pris note des 25 autres. C’est ce qu’a fait savoir le Vice-Président du Conseil, M. Shalva Tsiskarashvili.

Le «document final» sur l’examen d’Haïti est constitué du rapport du Groupe de travail chargé de l’Examen périodique universel ainsi que des informations complémentaires fournies par l’État concerné.

Le Représentant permanant d’Haïti auprès des Nations Unies à Genève, M. Pierre André Dunbar, a affirmé qu’il est clairement constaté qu’Haïti, depuis quelques temps, se veut un État qui assure la promotion et la protection des droits de l’homme; ceci est prouvé par les efforts accomplis dans la soumission régulière des rapports internationaux dus aux organes de traité et aux mécanismes des droits de l’homme, a-t-il fait valoir. Le Gouvernement haïtien ne ménage aucun effort pour procurer les documents d’identification et négocier avec la République dominicaine les conditions de rapatriement, a ajouté le Représentant permanent.

A l’issue de sa huitième visite officielle en Haïti, l’Expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme dans le pays, Gustavo Gallón, a souligné lundi le progrès remarquable qu’a constitué la conclusion du processus électoral, tout en appelant les autorités à faire davantage d’efforts notamment dans le domaine des prisons.

Lors de cette visite, l’expert a tiré la sonnette d’alarme concernant les conditions de détention dans les prisons haïtiennes qu’il a qualifiées d’extrêmement inhumaines, cruelles et dégradantes. La détention préventive prolongée, qui représente en moyenne 70% des détentions au niveau national, est l’une des principales causes de la surpopulation carcérale, qui atteint un taux de 358% ou – autrement dit – 1.43 mètre carré par prisonnier.

La situation est encore pire dans certaines prisons. D’après une étude réalisée en 2016 sur le Pénitencier national située dans la capitale Port-au-Prince, « on peut affirmer que 91% de toutes les personnes détenues dans cette prison en attente de leur procès sont détenues illégalement ou arbitrairement, soit une augmentation de 23% depuis 2014 », a expliqué M. Gallón.

Le niveau démesuré de surpopulation est aussi un facteur, parmi d’autres, qui contribue au haut degré de décès en prison. « Au rythme actuel, les projections pour l’année 2017 donnent un total de 229 prisonniers décédés en prison, soit un taux de mortalité annuel de 21.8 sur 1.000 », a souligné l’expert.

Gallón a pris note de la création d’une nouvelle commission présidentielle pour évaluer la situation dans les prisons. Il a lancé un appel aux autorités afin de mettre en œuvre des actions urgentes visant à l’abolition de la détention préventive prolongée afin d’améliorer les conditions carcérales et respecter les droits des personnes privées de la liberté.

Des raisons diverses justifient le choix des recommandations qui n’ont pas rencontré l’adhésion d’Haïti, a expliqué le Représentant permanent.

Certaines recommandations sont notées, soit parce qu’elles sont déjà mises en œuvre, soit parce que les dispositions légales auxquelles elles renvoient sont déjà prévues. La situation économique, sociale et culturelle explique qu’Haïti ne peut être partie à toutes les conventions internationales relatives aux droits de l’homme, a ajouté M. Dunbar.

S’agissant de la ratification du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la République d’Haïti, disposant déjà dans son corpus juridique de dispositions juridiques permettant de lutter contre les infractions qualifiées de crimes contre l’humanité, n’a pas jugé nécessaire pour l’instant de ratifier cet instrument, a expliqué M. Dunbar.

Lors du Débat après la présentation du rapport, plusieurs pays comme le Brésil, Le Burundi, Cuba, l’Equateur ont salué l’engagement d’Haïti en faveur des droits de l’homme, notamment son action en faveur de l’éducation, malgré les difficultés que traverse le pays. Le pays a accepté de nombreuses recommandations, qui l’aideront à améliorer encore une situation des droits de l’homme rendue difficile par les catastrophes naturelles, notamment. L’Iraq a, pour sa part recommandé à Haïti de faciliter davantage la participation des femmes dans les prises de décision.

Renouvellement ou pas du mandat de l’expert indépendant, préoccupation des organisations.

Franciscain international, au nom également de la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH), a indiqué qu’Haïti avait annoncé son intention de ne pas soutenir le renouvellement du mandat d’Expert indépendant sur la situation des droits de l’homme en Haïti. Des représentants de la société civile ont fait état de leur opposition à cette décision et de leur désarroi de n’avoir pas été consultés par les autorités avant que cette décision ne soit prise, a souligné l’ONG.

