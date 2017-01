www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

La participation des personnes a besoins spéciaux aux élections du 29 janvier, l’une des thématiques abordées au cours du déroulement du salon des élections. L’accessibilité aux bureaux de vote, un obstacle pour les gens de cette catégorie qui veulent remplir leur devoir civique. Le conseil électoral provisoire affirme avoir pris des mesures y relatives. Pour mieux sensibiliser les participants à cette activité, le CEP a organisé des simulations pour leur montrer comment voter.

Crédit : ayitinews

A l’entrée de l’hôtel, un morceau de carton sur lequel est écrit carte d’identification nationale est remis à chaque participant. A l’intérieur, 3 formateurs de l’IFES s’installent sous une tente servant de bureau de vote. Le numéro du bureau et la liste électorale partielle sont affichés. 3 urnes, un isoloir bref…les matériels sensibles et non sensibles sont disponibles. Le décor est planté pour une journée électorale. Une femme vient voter. Elle présente son CIN aux membres du bureau.

3 bulletins sont remis à l’électrice qui se dirige derrière l’isoloir pour faire ses choix. Elle plie les bulletins et les dépose dans des urnes clairement identifiés ASEC, CASEC et SENATEUR. Danio Siriac du bureau de communication du CEP explique ce qui se passe après.

Montrer aux citoyens comment voter…sensibiliser la population des sections communales…le CEP met le paquet afin de favoriser un fort taux de participation aux scrutins du 29 janvier, en raison de l’importance des collectivités territoriales. Marie Frantz Joachin, conseillère électorale.

Des personnes vivant avec handicap veulent aller voter. Mais la question d’accessibilité pose problème. Mildred Latortue est handicapée moteur. Elle ne souhaite pas refaire la même expérience lors des élections de 2015.

A travers sa campagne de sensibilisation, le CEP ne néglige pas les personnes à besoins spéciaux fait savoir Marie Frantz Joachin se veut rassurante.

Il n’y a pas eu d’élections pour les ASEC, CASEC et délégués de villes depuis 10 ans. Le CEP rappelle que les collectivités territoriales jouent un rôle important dans le développement des communes et les sections communales.