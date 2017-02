www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

Reddition de compte après les élections : les partis politiques et candidats, dans le viseur du Conseil Electoral Provisoire.

« Tous concernés n’ayant pas fournis un bilan financier détaillé sur la provenance et l’utilisation des fonds de campagne seront sanctionnés suivant l’article 128 et 135.2 du décret électoral », avertit ce mercredi le Directeur de Communication du CEP.

Pour les structures politiques, il est prévu une interdiction de toute activité politique pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus, tandis que pour les candidats, ils seront déchus du droit de vote pour une période allant de 2 à 5 ans et dépouillés de leurs postes s’ils ont été élu. Richardson Dumel précise que tous les financements, privés ou publics, doivent être justifiés.