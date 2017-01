www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

Le CEP promet des améliorations dans la machine électorale à l’ occasion des élections du 29 janvier. Deux aspects sont pris en compte : les volets formation et logistique. Le Conseil Electoral a décidé de renforcer et d’améliorer la formation des personnels de bureaux de vote. « C’était l’une des faibles des dernières élections ayant occasionné des erreurs dans les procès-verbaux », reconnait le directeur de communication du CEP. Richarson Dumel promet que l’institution électorale agira aussi sur le transport des matériels sensibles et non sensibles avant, pendant et après le vote. « Le collège électoral est en train de mettre les bouchées doubles à moins de 6 jours des élections », annonce par ailleurs, M. Dumel.

Le conseil électoral provisoire sensibilise les électeurs sur l’importance des élections des collectivités territoriales. Lors de la deuxième journée du salon des élections 2017, tenu à Pétion ville, plusieurs thématiques ont été abordées. On peut citer entr’autre la participation des femmes à ces scrutins. Des techniciens du CEP ont réalisé des simulations pour montrer aux participants comment voter. Cette initiative vise à favoriser une large participation des citoyens aux joutes du 29 janvier.

Le salon des élections prend fin ce mardi 24janvier. C’est est une initiative du CEP et de l’IFES qui vise à sensibiliser la population sur l’importance du deuxième tour des législatives et des élections locales