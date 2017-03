www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

Le droit à la revendication est, certes, sacré ! Mais aussi, le devoir de maintenir l’ordre est autant sacré ! L’association des Industries d’Haïti appelle le gouvernement à agir vite si l’on veut développer le pays. L’association dénonce avec vigueur les différentes attaques de véhicules et autres actes de violences enregistrés dans la cité du drapeau.

Selon une note de presse de l’ADIH, cette situation entraine une paralysie à tous les niveaux. Les riverains de cette zone ne peuvent plus vaquer à leurs occupations, 4 départements sont coupés du reste du pays et les investissements importants dans la zone sont en danger. L’association des industries d’Haïti, appelle tout un chacun à faire preuve de patriotisme et de bon sens. Elle propose de jouer sa partition en accompagnant les élus dans la résolution plus qu’urgente de ce conflit dévastateur, qui a dégénéré dans la violence.

La cité du Drapeau a perdu dans son calme depuis la décision prise par l’ex-président Michel Martelly de créer par décret la commune des Arcadins, en juin 2015.

Des unités de la PNH déployés à l’Arcahaie.

Le porte-parole adjoint de la PNH a annoncé le déploiement de différentes unités spécialisées de la PNH en vue de rétablir l’ordre. Garry Desrosiers appelle à la collaboration de la population pour aider au rétablissement de la paix.