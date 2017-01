www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

Le Département d’Etat américain a félicité mardi soir Jovenel Moise pour son élection à la présidence de la République. Le gouvernement américain se dit prêt à travailler étroitement avec le président élu pour renforcer le partenariat entre les deux pays. Le département d’Etat demande à tous les acteurs de respecter les résultats du scrutin et de s’abstenir de tout acte de violence et de travailler avec le président élu pour une Haïti prospère et stable.

Le « Core Group » félicite le Président élu et encourage tous les acteurs à travailler de manière constructive à l’achèvement du cycle électoral.

La Représentante Spéciale du Secrétaire général des Nations Unies et les autres membres du « Core Group » prennent note de la publication des résultats définitifs des élections présidentielle et sénatoriales partielles du 20 novembre 2016 et félicitent le Président-élu Jovenel Moïse.

Le « Core Group » salue le leadership du Conseil électoral provisoire (CEP) dans le processus et encourage tous les acteurs à respecter les résultats définitifs et à travailler de manière constructive à l’achèvement pacifique du cycle électoral, conformément aux dispositions du décret électoral et du calendrier établi. Les membres du « Core Group » attendent avec intérêt l’installation le 7 février du Président élu ainsi que de pouvoir travailler en partenariat efficace avec la nouvelle administration en faveur du peuple haïtien.

Réaction de la France …

Le ministre français des affaires étrangères et du développement international félicite Jovenel Moïse, dont l’élection à la présidence de la République d’Haïti vient d’être confirmée au terme d’un processus électoral démocratique. Selon un communiqué de presse publié ce mardi, Jean-Marc AYRAULT salue particulièrement le travail accompli par le Conseil électoral provisoire. « Je forme les vœux que ces résultats définitifs permettent à Haïti de sortir de la crise institutionnelle et de se consacrer pleinement aux défis qui pèsent sur la vie quotidienne de la population. »

Haïti peut être assuré du soutien de la France dans cette nouvelle étape, qui permettra de travailler conjointement au resserrement des liens d’amitié et de coopération qui unissent nos deux pays et nos deux peuples conclut le ministre francais des affaires étrangères dans ce communiqué de presse.