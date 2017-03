www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

Une violente tempête de neige s’est abattue ce mardi sur le nord-est des Etats-Unis, provoquant la fermeture des écoles, l’annulation de milliers de vols et même le report d’une rencontre entre Donald Trump et Angela Merkel. Par précaution, l’état d’urgence est décrété.

New York affronte en ce mardi le blizzard baptisé « Stella » par le service de la météo nationale. Une tempête dont les rafales pourront atteindre 96 km/h, augmentant le ressenti de froid et le manque de visibilité.

« Il pourrait y avoir jusqu’à 60 cm de neige en une journée, ce qui en ferait l’une des plus grosses tempêtes de l’histoire récente », a d’emblée prévenu le maire de la ville, Bill de Blasio. Par précaution, l’état d’urgence a été déclaré préventivement par le gouverneur de l’Etat de New York, Mario Cuomo, à compter de lundi minuit.

Les régions les plus touchées sont celles de New York, du New Jersey, de Philadelphie et du sud du Connecticut, où vivent environ 19 millions de personnes. Mais des chutes de neige sont également attendues de la Caroline du Nord jusqu’à l’Etat septentrional du Maine, en passant par Washington.

Plus de 6 800 vols ont déjà été annulés, selon le service FlightAware qui recense retards et annulations. En sus des aéroports de New York, ceux de Washington, Philadelphie, Boston et, dans une moindre mesure, Chicago, sont aussi touchés.

