www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

Le département d’Etat a annoncé samedi être revenue sur la révocation de quelque 60 000 visas pour les Etats-Unis après qu’un juge a bloqué le décret migratoire de Donald Trump, qui visait les ressortissants de sept pays musulmans.

Le juge fédéral James Robart, qui siège à Seattle (nord-ouest), a ordonné la suspension temporaire de l’exécution du décret sur l’interdiction d’entrée sur le sol américain des ressortissants de sept pays, le temps que puisse être examinée sur le fond une plainte du procureur de l’Etat de Washington, Bob Ferguson.

L’interdiction de l’entrée des réfugiés aux Etats-Unis est également suspendue.

Les juges fédéraux de plusieurs autres Etats ont également statué contre le décret Trump, notamment en Californie et dans l’Etat de New York, mais la décision du juge Robart est celle dont la portée est la plus vaste.

Les voyageurs concernés peuvent-ils entrer aux Etats-Unis avec un visa ?

Oui. « Les individus détenteurs d’un visa (…) peuvent désormais voyager si leur visa est par ailleurs valide », a indiqué le département d’Etat américain. Le département de la Sécurité intérieure américain, qui a autorité sur la police des frontières, a indiqué que ses contrôles revenaient « aux procédures habituelles ».

Certaines compagnies aériennes ont très vite recommencé à transporter vers les Etats-Unis des passagers concernés.

Que peut faire désormais faire la Maison Blanche ?

Il faut que la Maison Blanche fasse appel de la décision du juge Robart auprès d’une cour d’appel fédérale. Si la cour d’appel fédérale maintient la décision du juge Robart, la Cour suprême pourra être saisie, explique Peter Spiro.

« Cela peut aller très, très vite », ajoute-t-il. Mais la Maison Blanche est handicapée par le fait que le département de la Justice, chargé de mener le combat juridique pour l’administration, n’a pas toujours pas de patron: Jeff Sessions, nommé par Donald Trump, n’a pas été encore confirmé par le Sénat.

Source : RFI et France24