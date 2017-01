www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

Guy Philippe a été entendu par un juge fédéral ce vendredi après-midi à Miami moins de 24 heures après son transfert en Floride. La demande de libération conditionnelle faite par son avocat a été rejetée par le magistrat. Il a été ordonné détenu sans caution lors d’une audience initiale devant le juge du district sud de la Floride. L’audience de comparution de Philippe est prévue pour le 13 janvier 2017.

Le ministre de la Justice Camille Edouard Junior n’a pas répondu ce vendredi à une convocation en urgence faite par le sénat.

Selon une correspondance du président du Sénat publiée sur la page Facebook du sénateur Jean Renel Sénatus, le garde des sceaux de la république accompagné du directeur général de la PNH et du directeur de la direction centrale de la police judiciaire, devait répondre aux questions des sénateurs sur les circonstances entourant l’arrestation et le transfert du sénateur élu aux Etats-Unis.

Le sénateur Andris Riché exprime sa solidarité envers Guy Philippe, arrêté puis transféré ce jeudi vers les Etats Unis d’Amérique.

Le sénateur de la grand-anse et candidat à sa propre succession condamne cette arrestation et dénonce l’accord bilatéral signe en 1997 entre le président d’alors René Préval et Madeleine Albright secrétaire d’état américain, autorisant la DEA à intervenir sur le territoire haïtien.

Dénoncer et révoquer cet accord, c’est ce que propose l’ancien président du grand corps. Andris Riche presse le parlement d’agir vite. Le parlementaire évoque ce qu’il appelle la diplomatie parlementaire. Des demarches doivent être effectuées en ce sens auprès des autorités américaines en faveur de Guy Philippe. Le sénateur lance un appel au calme aux partisans de Guy Philippe dans la Grand-Anse qui expriment depuis ce jeudi leur colère. Andris Riche se garde d’etre pessimisme quant a l’avenir politique de Guy Philippe.

L’arrestation de Guy Philippe, un acte arbitraire et illégal. C’est la position du Consortium National des Partis Politiques Haïtiens, la bannière sous laquelle le Sénateur a été élu.

« L’accord relatif adopté sous l’administration de René Préval est automatiquement abrogé, une fois la constitution haïtienne est amendée », précise le Coordonnateur Général de cette structure politique. 24 heures après l’extradition de l’élu de la Grand-Anse vers les Etats-Unis, Jeantel Joseph crie au complot et accuse l’administration Privert-Jean Charles. Aux citoyens de la Grand-Anse, le leader politique lance un appel au calme et à la mobilisation pacifique.