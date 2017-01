www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

« Nous n’oublions jamais nos morts. La date du 12 janvier restera gravée dans la memoire collective des Haïtiens… »

Les propos du Président provisoire Jocelerme Privert, lors de la cérémonie œcuménique en hommage aux milliers de personnes décédées. Le Chef de l’Etat sortant a profité de l’occasion pour adresser un mot de réconfort aux personnes qui ont eu un handicap, suite au passage du séisme. Jocelerme Privert appelle le peuple haïtien à se préparer à d’éventuels cas de catastrophe naturelle.

Cérémonie œcuménique au Palais National, en mémoire des victimes du tremblement de terre du 12 janvier 2010.

Membres du gouvernement, du corps diplomatiques, des pouvoirs législatif et judiciaire, des responsables de différents cultes religieux en Haïti, tous, ont pris part à cette cérémonie d’hommage. Dans leur propos de circonstances, les leaders religieux ont mis l’accent sur la nécessité pour tous les haïtiens de se mettre ensemble en vue de reconstruire le pays. Ils appellent les autorités concernées à tout mettre en œuvre, en vue de diminuer les risques de catastrophe et réduire la vulnérabilité d’Haïti.

Lors de cette cérémonie tenue au Palais national, plusieurs ambassadeurs accrédités en Haiti ainsi que d’autres institutions ont été honorés pour leur contribution au pays, suite au passage du tremblement de terre de 2010 et de l’ouragan Matthew l’année dernière. Parmi ces personnalités : la Représentante Spéciale du Secrétaire General de l’ONU en Haïti, Sandra Honoré a reçu une plaque d’honneur et mérite au nom du système des Nations-Unies.

Notons que la Minustah a payé un lourd tribut lors du séisme. 102 haïtiens et étrangers ont péri sous les décombres. Lors d’une cérémonie organisée au siège social de la Mission, la Représentante spéciale du Secrétaire général (RSSG) des Nations Unies en Haïti et chef de la MINUSTAH, a renouvelé ses condoléances aux familles des disparus et exprimé sa sympathie envers tous ceux dont la vie continue d’être affectée par ce drame. Sandra Honoré a également tenu à souligner le courage des survivants dont « la détermination et le dévouement ont permis à Haïti de se relever et d’aller de l’avant». Tout en saluant les efforts visant à renforcer la politique de prévention et de gestion des risques et désastres ainsi que l’ajustement et la mise en œuvre des normes de construction, la Représentante du Secrétaire général a aussi rendu hommage aux victimes du récent ouragan Matthew.