www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

« Je serai un Premier Ministre d’ouverture, rassembleur, qui fera d’Haïti une terre propice aux investissements et aux affaires ». Les mots de Jack Guy Lafontant, lors de sa présentation au Palais National ce vendredi. En présence notamment de certains parlementaires, des membres du corps diplomatiques et des hauts dignitaires de l’Etat, le PM nommé a pris l’engagement d’appliquer la vision du Président haïtien. Jovenel Moise qui a présidé cette cérémonie, appelle le prochain Chef du gouvernement à se mettre au travail, dans le but de renforcer les institutions et mettre Haïti sur les rails du développement.

Crédit : ayitinews

Au tout début de la cérémonie, le Président tenait à justifier son choix. « Dr Jack Guy Lafontant, un homme silencieux », dit Jovenel Moise, qui voit en lui des atouts intéressants.

« Etre Premier Ministre, un honneur, mais aussi une lourde responsabilité », reconnait d’entrée de jeu, Jack Guy Lafontant.

Face à ces grands défis, le prochain locataire de la Primature, veut s’atteler à s’accorder l’urgence aux 100 premiers jours du gouvernement, et démarrer les grands chantiers. « Rien ne sera possible sans une franche collaboration avec les parlementaires », déclare M. Lafontant.

Les promesses sont nombreuses, le prochain chef du gouvernement promet de les honorer. Renforcement des institutions, mise en œuvre des projets de développement, le Chef de l’Etat admet que la tâche est lourde, et ne souhaite pas gouverner seul. Jovenel Moise…

Le compte à rebours a démarré, et Jack Guy Lafontant doit entamer des consultations au parlement, et présentera sa politique générale aux fins de ratification. Signalons que les Présidents des 2 branches du parlement, n’étaient pas présents à la cérémonie de présentation du PM nommé.