www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

Jovenel Moise remporte les élections dès le premier tour. Le CEP a confirmé ce mardi l’election du 58ème président d’Haiti. Le CEP a remis à 5h16 cet après-midi une copie des résultats définitifs de la présidentielle aux journalistes au siège central de l’institution électorale.

Le candidat du PHTK est crédité de 55.60 % de vote. Les résultats seront publiés sur le site internet du CEP avons-nous appris.

Quelques heures avant la publication de ces résultats, la circulation a été fluide dans les rues de Port-au-Prince. Les dispositifs de sécurité sont renforcés dans certains points stratégiques. Interrogés par Minustah FM, des citoyens de la capitale disent attendre avec impatience la publication de ces résultats qui marquera la fin du processus électoral. Ces riverains prêchent la non-violence et invitent les acteurs politiques à faire preuve de maturité, en vue d’éviter une situation chaotique dans le pays durant l’année 2017.

Entretemps les nouveaux élus des élections législatives prêteront serment au parlement haïtien le vendredi 6 janvier prochain. C’est ce qu’a informé le secrétaire général du sénat. Le pouvoir de ces futurs parlementaires sera validé le même jour, a fait savoir Rony Gillot. Par ailleurs, ces candidats fraichement élus aux dernières élections sont attendus demain 4 février en vue de remplir les formalités administratives.

Signalons que du 13 au 15 janvier députés et sénateurs seront en retraite. Objectifs : permettre aux parlementaires de mieux se connaitre, et aux nouveaux élus de maitriser les procédures parlementaires et de prise de parole dans l’assemblée.