www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

Le Président de la république prend place sur le stand officiel, pour prononcer son discours. D’abord, le remerciement. Après les remerciements, le 58e chef d’Etat entre d’emblée dans son texte. La justice, l’un des points forts de son discours. Sur ce point, Jovenel Moise tape le poing sur la table et promet un autre systeme judiciaire.

Troisième axe : le tourisme. A travers des politiquers publiques, le dauphin de Michel Martelly dit vouloir attirer beaucoup plus de touristes etrangers, dans le but de renforcer l’economie nationale, et garantir une croissance forte.

Agriculture, un secteur que tient à cœur le nouveau chef de l’exécutif. Jovenel Moise s’engage à moderniser le secteur, en vue d’augmenter la production locale. « La tâche est ardue », reconnait Jovenel qui fait appel à l’unité, la tolérance et la réconciliation.

Pour consolider la démocratie en Haïti, le nouveau Président annonce le lancement des Etats généraux sectoriels de la nation au début de son mandat. « L’heure est à l’action, les défis sont énormes, mais les résultats seront positifs », promet Jovenel Moise.

Au moins 5 des anciens candidats à la présidence aux élections de 2015 et de 2016 ont pris part à l’investiture du 58ème Président d’Haïti.

Clarens Renois, Charles Henry Baker et Eric Jean-Baptiste, souhaitent bonne chance au nouveau locataire du palais national. « La réussite de Jovenel Moise, c’est la réussite de tout le pays », déclarent ces leaders politiques qui lancent un appel à l’unité et a la réconciliation.

« Le nouveau président doit servir toute la population haïtienne et en particulier les plus faibles ». Cardinal Chibly Langlois

L’évêque des Cayes assure le chef de l’Etat du support de l’Eglise Catholique dans cette entreprise. Par ailleurs, l’homme d’Eglise appelle à la réconciliation et au dialogue, au dépassement de soi, à l’entente et à la solidarité en vue de panser, ensemble, les blessures de la République. « D’ailleurs il y un pays à reconstruire, particulièrement le Grand Sud », rappelle-t-il. Le Cardinal haïtien croit que pour y parvenir tout un chacun doit assumer sa responsabilité personnelle et sociale…