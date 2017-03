www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

Les sénateurs haïtiens ont approuvé ce matin à 6 heures la déclaration de politique générale du Premier Ministre nommé, Jack Guy Lafontant. Sur 28 sénateurs présents à la séance, 20 ont voté pour et 7 se sont abstenus (le président ne vote pas), après des débats qui ont duré environ 10 heures.

L’exposé de Jack Guy Lafontant était axé, entre autres, sur l’État de droit, la relance économique et l’environnement, sans exprimer, toutefois, clairement les voies et moyens pour parvenir aux fins.

Un groupe de sénateurs, à l’initiative du sénateur de l’Ouest, en début de la séance, ont appelé le président du Sénat, Youri Latortue, à reporter sine die la séance, en raison des anomalies décelées dans les pièces du Premier ministre par la commission chargée de travailler à cet effet. La proposition, portée par le sénateur Jean Renel Sénatus, a été rejetée par l’assemblée des sénateurs, dans la foulée d’un vote.

Les quatre sénateurs, proches de la mouvance Lavalas, ont recouru à l’article 157 de la Constitution, histoire de vérifier les conditions techniques d’éligibilité de Jack Guy Lafontant, nommé fin février Premier ministre par le président Jovenel Moïse. Le président, seul chef de l’assemblée, en a fait fi et a appelé le PM à faire la lecture de sa déclaration de politique générale.

Les Sénateurs, avant de recevoir le premier ministre nommé et les membres du cabinet ministériel, ont approuvé la résolution dénonçant l’arrestation du Sénateur élu de la Grand’Anse, Guy Philippe. Ils réclament la libération et le retour de ce dernier en Haïti. Le grand Corps, selon la résolution, recommande à l’exécutif d’entreprendre, sans terme ni délai, toutes les démarches diplomatiques en vue du retour immédiat en Haïti du sénateur élu de la Grand’Anse Guy Philippe. Les pairs conscrits exigent des excuses publiques de la part du DG de la PNH Michel-Ange Gédéon et du directeur de la DCPJ Normil Rameau pour leur mauvais comportement dans le dossier de l’arrestation du sénateur élu de la Grand’Anse, ce sous peine d’être sanctionnés jusqu’au renvoi.