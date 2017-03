www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

L’heure nationale avancera de 60 minutes ce dimanche 12 Mars 2017, à 2 :00 AM. Dans une note de presse publiée le 9 Mars 2017, le secrétariat général de la Présidence rappelle aux agents des secteurs public et privé, les dispositions des articles 1 et 2 de l’arrêté présidentiel du 7 Mars 2012 sur l’heure nationale.

L’article 1 stipule que l’heure nationale avancera de 60 minutes le deuxième dimanche du mois de mars à partir de deux heures du matin. Elle reculera de 60 minutes le premier dimanche du mois de Novembre lit-on dans cette notre presse.