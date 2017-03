www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

C’est la première mesure qu’a adopté le premier conseil des ministres de l’Administration Moise-Lafontant. Ce premier conseil des ministres a eu lieu 24 heures après l’installation des 18 ministres dans leurs départements respectifs.

Jovenel Moise a fait adopter une résolution visant à lutter contre la corruption. Il est demandé aux ministres et aux directeurs généraux des organismes publics, de quelque nature que ce soit, de publier dans le journal officiel de la République « Le Moniteur » tous les détails des subventions accordées.

Selon l’éditorialiste du journal Le Nouvelliste, Lemoine Bonneau, La publication probable dans le journal Le Moniteur du nombre de personnes bénéficiaires de subventions de ministères et autres organismes publics ne sera pas véritablement utile à la population.

Au contraire, le Conseil des ministres du 22 mars 2017 devrait de préférence augmenter les crédits budgétaires de cette rubrique à la Caisse d’assistance sociale, avec une nouvelle forme de gestion, pour permettre aux personnes handicapées, aux femmes enceintes en difficulté financière et aux vieillards de bénéficier de subventions de l’Etat. Il fallait de préférence bannir cette rubrique subvention de l’ensemble des ministères et organismes publics. Ce serait une décision opportune et utile aux couches les plus vulnérables.