www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

CARNAVAL NATIONAL AUX CAYES

Le carnaval national a démarré dimanche 26 Février dans la ville des cayes. Pour le premier jour gras, 16 groupes musicaux et des chars allégoriques ont été sélectionnés pour le défilé. Parmi ces groupes des ténors : Djakout#1, T-vice, Rockfam, des jeunes formations : Kai, Bel plezi et des groupes de la région : Méridional et Galaxy Band de Jérémie. Malgré la pluie au milieu de la soirée, le public a répondu à l’appel.

Le sénateur du sud Hervé Foucan se réjouit des retombées immédiates de l’organisation du carnaval national dans la ville des cayes. Cette décision du président Jovenel Moise est on ne peut plus profitable pour la région, indique le parlementaire. Il en veut pour preuve : le rétablissement du réseau électrique à 70%, plusieurs tronçons de route réhabilitées, l’intensification des activités économiques dans la zone. Environ 4 mois après le passage de l’ouragan Mathieu, les cayes étaient encore une ville fantôme, mais à présent elle bouge, observe le sénateur du PHTK.

Il faut dire que la plupart des communes du sud attendent de ressentir l’effet de la tenue du carnaval national aux cayes. Certaines communes parmi les plus touchées par l’ouragan Matthew restent bien loin de l’effervescence du carnaval dans la ville des cayes.

CARNAVAL COMMUNAL DE PORT-AU-PRINCE.

Le coup d’essai d’un carnaval métropolitain réalisé parallèlement au carnaval national délocalisé dans la ville des Cayes, a été globalement une réussite. Propos de Junior Rigolo, responsable de communication publique dudit comité. Défilé artistique, sécurité, participation populaire, tout s’est bien passé selon M. Rigolo qui a mis cette réussite au compte des 90 années d’expérience de la capitale dans l’organisation de ces festivités populaires.

Néanmoins, il a indiqué des temps morts et un manque d’éclairage sur le parcours. Des mesures seront prises pour les corriger à la deuxième journée du Lundi Gras. A noter que ce carnaval communal de Port-au-Prince a eu la participation de 6 groupes musicaux, dont Brothers Posse, l’un des ténors du carnaval haïtien.

Haïti: le carnaval n’est pas du goût des sinistrés de l’ouragan Matthew. selon leparisien.fr Les dépenses réalisées pour l’organisation du carnaval national dans la ville des Cayes exaspèrent les familles frappées il y a cinq mois par l’ouragan Matthew et qui vivent encore dans des conditions inhumaines lit-on sur le site internet. En pleine crise économique, avec une dette nationale dépassant les 2,2 milliards de dollars américains, la facture pour les trois jours de fêtes aux Cayes s’élève à plus de 3,6 millions de dollars. pour lire l’article : http://m.leparisien.fr/flash-actualite-monde/haiti-le-carnaval-n-est-pas-du-gout-des-sinistres-de-l-ouragan-matthew-26-02-2017-6714597.php