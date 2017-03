www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

Le ministre de la Justice apporte des clarifications concernant l’arrestation et le transfert du sénateur élu vers les États-Unis. « Ceci a été fait selon les normes préétablies », révèle Camille Edouard Junior. Le titulaire du MJSP indique que le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique a seulement suivi les procédures administratives existantes en la matière. Me Camille rassure que l’Etat haïtien n’a rien fait dans le cadre de ce dossier qui ne soit édicté par des accords signés entre Haïti et les USA.

« J’estime avoir bien agi dans cette affaire en choisissant de ne pas protéger un présumé trafiquant de drogue », assume le ministre. Camille Edouard Junior précise par ailleurs que « l’Etat haïtien a déjà traité 81 dossiers du genre, et l’affaire Guy Philippe n’a donc rien de singulier », fin de citation.

Les Sénateurs ont approuvé la résolution dénonçant l’arrestation du Sénateur élu de la Grand’Anse, Guy Philippe. Ils réclament la libération et le retour de ce dernier en Haïti. Le grand Corps, selon la résolution, recommande à l’exécutif d’entreprendre, sans terme ni délai, toutes les démarches diplomatiques en vue du retour immédiat en Haïti du sénateur élu de la Grand’Anse Guy Philippe.

Les pairs conscrits exigent des excuses publiques de la part du DG de la PNH Michel-Ange Gédéon et du directeur de la DCPJ Normil Rameau pour leur mauvais comportement dans le dossier de l’arrestation du sénateur élu de la Grand’Anse, ce sous peine d’être sanctionnés jusqu’au renvoi.

Dans une interview accordée au journaliste James Pierre à Miami, l’épouse de Guy Philippe dit croire que son mari sera libéré sous peu. Pour Nathalie Philippe, son mari sera acquitté par la justice américaine. Il retournera bientôt dans son pays natal, dit-elle, pour servir la population.