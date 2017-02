www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

Grève des médecins à l’hôpital de l’université d’état d’Haïti. La situation a tendance à s’empirer. L’unité de dialyse n’a pas fonctionné ce jeudi. Aucun médecin ne s’est occupé des patients. Les grévistes exigent une hausse salariale et de meilleures conditions de travail ont appris les patients qui subissent les conséquences du mauvais fonctionnement de cet hôpital public. Environ une quarantaine de patients qui viennent régulièrement à l’HUEH doivent filtrer leur sang. Ils vont mourir disent-ils si la grève persiste. Ce jeudi matin ils ont attendu en vain à la salle de dialyse pour se faire soigner.

Crédit : ayitinews

Des patients tiennent à peine dans cette salle exiguë. D’autres font le va et vient dans le couloir. Ils sont tous là pour leur séance de dialyse. Médecins et infirmières sont absents. Ils sont en grève et la nouvelle inquiète les patients.

Cette jeune fille de 26 ans souffre d’insuffisance rénale depuis 5 ans. Elle survit grâce aux séances de dialyse. C’est une question de vie ou de mort.

Cette patiente estime juste les revendications des grévistes. Cependant elle se dit désolée de subir les conséquences de cet arrêt de travail des médecins. D’ailleurs, le nombre de séance qu’elle effectue n’est même pas suffisant.

4 sur 5 appareils de dialyse fonctionnent….les intrants, denrées rares à l’unité de dialyse… les patient doivent en acheter. Les séances ne sont pas gratuites alors que Manianita comme bon nombre de patients vivent dans la précarité économique.

Faute d’argent, ces patients n’ont que l’HUEH pour se faire soigner….la jeune fille s’accroche à la vie. Elle lance un cri de détresse aux autorités concernées, larmes aux yeux…Les patients doivent épurer leur sang pendant tout le reste de leur vie. Ils ont besoin d’argent. Manianita lance un appel à la solidarité aux bons samaritains…..

La grève du petit personnel se poursuit dans les hôpitaux publics.

Depuis deux mois, les activités sont au point mort. Les grévistes réclament des autorités du Ministère de la Santé publique le strict respect de l’engagement pris dans la signature du protocole d’accord signé en août dernier. Ces engagements sont entre autres « la nomination des contractuels, de meilleures conditions de travail, une révision du cursus académique, du matériel et des équipements adéquats et enfin, l’ajustement salarial des employés » qui doit tenir compte de la réalité socioéconomique du moment, fait savoir plusieurs syndicalistes.