www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

Les Funérailles d’une vingtaine de prisonniers qui étaient incarcérés au pénitencier national ont été chantées mardi 21 Février à l’église Ste Anne, à l’initiative du parquet de Port-au-Prince.

Le décès de ces détenus est lié à l’aggravation des conditions de détention inhumaines et dégradantes,a deplore le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince. Maitre Jean Danton Léger a annoncé que le parquet de Port-au-Prince, de concert avec le doyen du tribunal civil de Port-au-Prince, va prendre des dispositions pour libérer certains prisonniers enfermés pour des délits mineurs afin de dégorger la prison. Présent à ces funérailles, le président de la commission Justice, Droits humains et Sécurité publique à la Chambre basse, Claudy Robas, a dénoncé cette situation. Une enquête va être diligentée pour déterminer les causes du décès, annonce le député de la circonscription Cayes/ Ile-à-Vache.

La Représente spéciale du Secrétaire général des Nations Unies et chef de la Mission de Stabilisation des Nations Unies en Haïti (MINUSTAH) Sandra Honoré, exprime sa préoccupation concernant le décès de 42 détenus depuis le début de l’année 2017. Des décès liés à l’aggravation des conditions de détention de ces personnes.

La Minustah rappelle qu’il est de la responsabilité de l’Etat de pourvoir au respect des droits des détenus et l’accès aux services de base. Sandra Honoré souligne que les conditions d’hygiène et sanitaires dans les centres carcéraux particulièrement au Pénitencier national sont déplorables. Sur ce problème s’ajoute un autre, le manque de nourriture et d’accès aux soins médicaux. La cheffe de la Minustah réitère à nouveau son appel aux autorités haïtiennes pour qu’elles prennent les mesures urgentes pour résoudre ce problème.

Les décès fréquents de prisonniers en Haïti sont l’objet d’un émouvant article dans le Washington Post qui s’interroge sur le fait que les prisons soient dépourvues de tout alors que de l’argent est dépensé à flots dans le carnaval.

Pour lire l’article de Washington post https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/prosecutors-say-malnutrition-killing-inmates-in-haiti-jails/2017/02/20/27deae82-f72a-11e6-aa1e-5f735ee31334_story.html?tid=hybrid_collaborative_1_na&utm_term=.406af3548f0f