www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

Les funérailles nationales du président René Préval seront célébrées le samedi 11 mars 2017. L’exposition aura lieu au Musée du Panthéon National le vendredi 10 Mars. Le président Jovenel Moïse décrète six (6) jours de deuil national non chômés à la mémoire de l’ancien président à compter du lundi 6 Mars 2017 au samedi 11 Mars 2017 lit-on dans un communiqué de presse de la Présidence.

Tout au cours de cette période, le drapeau national déjà en berne depuis le samedi 4 Mars au siège de la Présidence, le sera également sur tous les édifices publics. Les vendredi 10 et samedi 11 Mars, les stations de radiodiffusion et de télévision émettront de la musique appropriée entrecoupée de témoignages sur la vie et l’œuvre de cet homme d’état.