www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

Les élections locales auront lieu le 29 Janvier prochain. Les haïtiens doivent élire entr’autre 570 cartels de CASECS et 568 pour les ASEC. Des scrutins qui ont une grande importance pour les citoyens vivant dans les sections communales à en croire les déclarations de plus d’un. Si certains se montrent intéressés pour aller exercer leur droit de vote, d’autres mettent en doute la volonté et la sincérité des candidats de vouloir travailler au profit de leur section communale.

Ce vieillard de 85 ans souhaite bien vivre dans une ville propre à l’instar de New York, une zone non poussiéreuse. Il rêve d’une section communale ou les habitants peuvent vivre en toute tranquillité. Pour lui, la deuxième section communale de FONFRED est loin d’offrir un environnement sécuritaire, ou les infrastructures de base font défaut.

Si le développement local dépend en grande partie des structures des collectivités territoriales. Ce vieillard émet quelques réserves. Les membres des cartels de Casec et d’ASEC ne lui inspirent pas confiance

Opinion partagée par ce cultivateur qui est démotivé on ne peut plus. Même s’il reconnait que c’est un devoir civique de voter, il n’attend presque rien des futurs élus.

Cette dame ne veut pas baisser les bras. elle mise beaucoup sur les prochaines élections locales. Elle veut bien choisir les membres des collectivités territoriales pour sa zone et lance déjà une mise en garde aux futurs élus.