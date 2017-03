www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

Le premier ministre Jack Guy Lafontant investi ce mardi soir dans ses fonctions. La cérémonie s’est déroulée au palais national en présence du président Jovenel Moïse, de hauts cadres de l’administration publique et des membres du corps diplomatique.

Le nouveau premier ministre se dit conscient des défis qui l’attendent. Dépréciation de la gourde, exode massif des jeunes vers d’autres pays, systèmes agricole et éducatif en déclin pour ne citer que cela. Jack Guy Lafonfant promet d’œuvrer pour la stabilité et d’ouvrir les grands chantiers en vue de concrétiser les promesses électorales du président Jovenel Moise. Le nouveau chef du gouvernement promet d’entretenir un cadre de dialogue avec les partis politiques, l’international et la société civile dans l’intérêt de la population.

Dans son discours de circonstance, le président Jovenel Moïse appelle les nouveaux membres du gouvernement à travailler pour le bien-être de la population. « Chaque seconde, chaque minute, chaque heure compte « a fait savoir le chef de l’Etat soulignant que les chantiers sont nombreux.

Jovenel Moise appelle le gouvernement à se montrer responsable et à travailler en vue de restaurer la confiance entre les citoyens et les autorités étatiques. Le nouveau gouvernement doit combattre la corruption sous toutes ses formes déclare le président Jovenel Moise. De nouvelles mesures seront prises dans le cadre des subventions qui seront accordées aux organisations et particuliers annonce le numéro un de l’exécutif.

« Le premier ministre doit se mettre au travail au plus vite, car les défis qui l’attendent sont nombreux »…

La réaction du président du Sénat quelques heures après la seconde ratification de l’énoncé de politique générale de Jack Guy Lafontant. Selon Youri Latortue, « il y a urgence dans la demeure ». Il invite donc le chef du gouvernement à assumer ses nouvelles fonctions et ses responsabilités avec célérité. Le président de l’assemblée nationale souhaite que le nouveau chef de la primature fasse montre de sa capacité de leadership et de rassembleur…