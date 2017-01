www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

Plus de 31 mille candidats dont 38.92% de femmes participeront aux élections locales le 29 janvier prochain. Information fournie ce mercredi par le Conseil Electoral Provisoire. La Porte-Parole du CEP informe que 75 mille 725 mandataires sont enregistrés en ligne, pour un nombre de 69 partis politiques. Nicole Siméon annonce la tenue d’une série de formation à l’ intention des juges électoraux et des personnels vacataires. La période de formation s’étendra du 14 au 21 janvier 2017.

Le peuple haïtien aura à élire 570 cartels de CASEC, 568 pour les ASEC et 139 cartels de Délégué de ville.

Notons que les élections du 29 janvier concernent les collectivités territoriales, le second tour pour le renouvellement du tiers du sénat et la circonscription de Roseaux, où les élections ont été interrompues. Selon le calendrier communiqué par le CEP, la date retenue pour la publication des résultats préliminaires pour le second tour du tiers du sénat et des élections locales est prévue respectivement pour le 10 février et le 4 mars 2017. Les résultats définitifs pour le tiers du sénat seront par la suite proclamés le 17 mars et ceux des élections locales seront publiés le 23 avril prochain.

La distribution des matériels non-sensibles a déjà démarré dans les régions, grâce à l’appui logistique de la Minustah.

C’est ce qu’a informé le Directeur Exécutif du CEP. « Une bonne quantité des matériels sensibles tels bulletins de vote et procès-verbal, arriveront en Haïti à partir du 18 janvier prochain », précise d’un autre coté Uder Antoine. Ce dernier appelle parallèlement les candidats à respecter les règles démocratiques, en vue d’éviter des cas de violence pendant la campagne électorale qui prendra fin le 27 janvier. S’agissant du financement, M. Antoine révèle que le CEP a déjà reçu environ 40 millions de dollars des 55 millions nécessaires pour tout le processus électoral.

Les élections locales, un scrutin important dans le cadre du processus de décentralisation.

Le Conseil Electoral Provisoire insiste là-dessus et entend renforcer la campagne de sensibilisation, de communication et d’éducation civique. Du 12 au 28 janvier, toute une série d’activité seront réalisées, en vue d’inciter la population à se rendre aux urnes. Spots, émissions, documentaires, tous les moyens seront utilisés pour sensibiliser la population, indique le Directeur de Communication du CEP Richardson Dumel. D’ici la semaine prochaine le centre d’appel du CEP sera fonctionnel. Les électeurs peuvent appeler ou envoyer des sms au 8828, 8829, 8830 et 8831, passer a travers les BED, ou encore, visiter le site internet www.cephaiti.ht, pour savoir où voter.