www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

A Duchity, le collège évangélique Maranatha a rouvert ses portes cette semaine, plus de 3 mois après le passage de Matthew. Les infrastructures scolaires ont endommages et détruits nous raconte le directeur de cet établissement scolaire. Pasteur Lubin Gilbert souhaite que le pouvoir central accompagne les parents qui ne peuvent pas subvenir aux besoins scolaires de leurs enfants.

Crédit : ayitinews

Cette petite fille fait de son mieux pour lire en créole. Elle tente de se rattraper après avoir passé 3 mois chez elle. Les stigmates de Matthew sont encore visibles dans cette 5eme section communale de Pestel. Christine ne retrouve pas encore ses amies. Il n’y a que 6 élèves qui retournent à l’école cette semaine.

Pas d’élèves, pas d’enseignants non plus. Il n’y a que le directeur de l’établissement et sa femme qui remplacent les professeurs. Ces derniers ne peuvent pas venir dispenser les cours en raison de l’effectif totalement réduit des élèves. Pasteur Lubin Gilbert se dit conscient de la situation socio-économique qui s’est aggravée après le passage de Matthew.

Le bâtiment de la section secondaire est détruit, la toiture de l’espace logeant ( la section primaire) l’aile primaire a été emportée par le vent. Le leader religieux attend l’aide en vain depuis 3 mois. Il veut à tout prix réhabiliter ces espaces en vue de permettre aux enfants de retourner à l’école.

Des enfants sont livrés à eux-mêmes, des parents (décapitalisés). Duchity, une section communale située dans les hauteurs. Elle offre une image de désolation malgré le climat accueillant de la zone.