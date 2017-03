www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

La seule note positive accordée à Haïti est l’organisation des élections. La tenue de ces joutes contribuera à garantir la stabilité déclare l’expert indépendant sur la situation des droits humains en Haiti. Gustavo Gallon appelle les acteurs politiques à œuvrer ensemble en vue de jeter les bases d’un développement durable dans le pays.

Le juriste colombien dresse encore un tableau très sombre sur la situation des droits humains en Haïti. Et c’est sa huitième visite dans le pays. Preuve qu’il suit ce dossier de près.

Prison et détention préventive prolongée… des mots très présents dans l’exposé de l’expert indépendant lors de sa rencontre ce jeudi avec la presse à la base logistique de la MINUSTAH.

« Si la situation des personnes en détention provisoire prolongée était résolue, il n’y aurait pas de surpopulation dans les prisons haïtiennes. À présent, elle atteint le 358 pour cent, puisque dans les quelques 7,300 mètres carrés de surface de détention totale. Dans les 19 prisons de la Direction de l’administration pénitentiaire (la DAP), il ne devrait pas y avoir plus de 3,000 détenus, et ce pour atteindre l’objectif fixé par la DAP d’assurer 2,5 mètres carrés par personne. Les 10,538 prisonniers au 31 décembre 2016 dans les prisons haïtiennes jouissaient en moyenne de presque la moitié de cette surface : 1.43 mètre carré. En tenant compte de la surface acceptable pour l’ONU, à savoir 4.5 mètres carrés par détenu, le taux de surpopulation atteint 644 pour cent. En d’autres termes, la capacité des prisons d’Haïti ne permet l’hébergement que 1,600 détenus au lieu des 10,500. » Plus de 70 pour cent des personnes privées de liberté en Haïti continuent à être en détention provisoire prolongée indique le juriste. Au Pénitencier national de Port-au-Prince la situation s’est aggravée dramatiquement. Juste pour que c’est le cas de la détention provisoire prolongée et, en général, les conditions inhumaines de détention dans la plupart des prisons haïtiennes.

Pour permettre aux représentants de la presse de comprendre la gravité de la situation, Gustavo Gallon évoque des chiffres :

« La durée moyenne de détention provisoire est passée de 624 jours à 1,100 jours (ou 3 ans), selon une étude faite par la MINUSTAH en décembre 2016. Si l’on compte les détenus depuis plus de deux ans et ceux qui, bien que détenus depuis moins de deux ans, n’ont pas vu de magistrat au cours des six derniers mois, on peut affirmer que 91 pour cent de toutes les personnes détenues au Pénitencier national en attente de leur procès sont privées de liberté illégalement ou arbitrairement, une augmentation de 23 pour cent depuis 2014. »

La grève dans les hôpitaux publics a empiré le cas des détenus malades

« Ce niveau démesuré de surpopulation explique aussi le haut degré de décès en prison, plus évident encore pour 2016 en raison de la grève des hôpitaux publics ; alors qu’auparavant pour le même nombre de cas graves de maladies ou de malnutrition, aggravé par la surpopulation, certains malades étaient transférés à l’hôpital. Un tel transfert n’a pas été possible ces derniers mois, et le nombre de décès enregistrés dans les prisons a augmenté énormément, ce qui a permis de découvrir la magnitude du problème du décès des prisonniers dans le milieu carcéral. » Au rythme actuel, les projections pour l’ensemble de l’année 2017 donnent un total de 229 prisonniers morts en prison, soit un taux de mortalité annuel de 21.8 sur 1,000.

Cette huitième visite de l’expert indépendant des droits humains en Haïti, a été l’occasion de jeter un regard sur cinq domaines : l’analphabétisme, la détention préventive prolongée, le renforcement de l’état de droit, l’impunité, et les victimes d’autres facteurs – comme les catastrophes naturelles, l’apatridie, ou le choléra) où des violations graves continuent à être commises quotidiennement en Haïti.

Selon Gustavo Gallon, il faut prendre des mesures urgentes pour corriger cette situation. C’est le seul moyen pour jeter les bases d’une politique de droits humains plus vaste et travailler à l’amélioration d’autres aspects plus complexes dans ces cinq domaines : les droits sociaux, économiques et culturels, d’autres aspects des prisons, les droits des femmes et des enfants, le système judiciaire, ou le droit à l’environnement.