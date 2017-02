www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

Le gouvernement américain a publié de nouvelles directives sur l’immigration. Sur les 11 millions de clandestins présents aux États-Unis, tous sont potentiellement expulsables, sauf les « Dreamers », ceux arrivés enfants.

Les clandestins qui bénéficiaient de l’indulgence des autorités américaines sous l’administration Obama ont été prévenus : presque aucun n’est désormais à l’abri.

Concrétisant les promesses de campagne de Donald Trump et un décret du 25 janvier, le département de la Sécurité intérieure a en effet autorisé, mardi 21 février, les agents d’immigration et de douane à interpeller la plupart des personnes en situation irrégulière, qu’ils rencontreraient dans l’exercice de leurs fonctions.

La nouvelle a intensifié les craintes des immigrés en situation irrégulière. Des cas récents d’arrestations en pleine rue ont semé le trouble parmi ceux qui s’estimaient jusqu’à présent à l’abri d’une expulsion. Près de Washington, des agents des services d’immigration ICE ont arrêté ces dernières semaines des clandestins sur le parking d’un supermarché ou encore près d’un refuge contre le froid géré par une église. Mardi, un Mexicain s’est suicidé quelques minutes seulement après avoir été expulsé des États-Unis, se jetant du haut d’un pont à Tijuana, tout près de la frontière.

Une exception pour les « Dreamers »

Les agents d’immigration vont toutefois faire une exception pour les sans-papiers arrivés enfants sur le territoire, surnommés les « Dreamers ». Ces derniers ont obtenu un permis temporaire grâce au programme Daca, créé en 2012 par Barack Obama. À ce jour, environ 750 000 personnes en bénéficient.

Le sort de ces « Dreamers » divise depuis des années les républicains, entre ceux qui reconnaissent la légitimité de les demandes de régularisation et les conservateurs partisans d’une ligne dure, inquiets d’un appel d’air potentiel. Donald Trump lui-même a exprimé sa compassion à l’égard de ces jeunes gens, qui peuvent aujourd’hui travailler légalement sans craindre d’être expulsés.

Dans la presse américaine, les annonces de durcissement de la politique migratoire envers les clandestins font couler beaucoup d’encre



« Les forces d’expulsion de Monsieur Trump annoncent une agression contre les valeurs américaines », titre l’éditorialiste du New York Times.

Le secrétaire à la sécurité intérieure John Kelly fait de toute personne « expulsable » une priorité. La proportionnalité, la liberté de suivre ces règles ou non, l’idée que certaines condamnations d’immigrés puissent être injustes, tout cela est balayé. Les risques d’injustice et de procédures expéditives sont énormes, relève l’éditorialiste.

Pour Usa Today, personne ne devrait être surpris par ces mesures, déjà annoncées dans les discours de campagne de Donald Trump. « La répression contre les sans-papiers sera bien plus féroce que sous Obama qui a pourtant expulsé plus d’immigrés illégaux qu’aucun autre président jusqu’à présent », fait remarquer le journal. On va assister à la « répression contre des millions d’immigrés rentrés sur le territoire illégalement, mais qui se sont tenus à carreau, ont travaillé et élevé leur famille dans un pays qu’ils considèrent le leur », ce qui intensifie la peur et la crainte poursuit USA Today. Ces mesures montreront leurs limites en termes financiers, car cela nécessitera des millions de dollars de plus de la poche des contribuables américains. « Le réalisme semble bien éloigné des débats autour du mur et des expulsions », se désole le journal.

Crédit : France24 et RFI