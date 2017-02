www.ayitinews.com / Ayiti News Live | Toute l'actualité d'Haïti

Le directeur d’une radio en République dominicaine et l’un de ses journalistes ont été tués mardi par balles par un inconnu, en pleine émission retransmise en vidéo sur internet, selon la police.

«Pour l’instant, il y a deux morts et une personne blessée», a indiqué à la presse le colonel William Alcantara, porte-parole de la police nationale à San Pedro de Macoris, province située à 61 kilomètres à l’est de la capitale Saint-Domingue.

Les victimes sont Leonidas Martinez, journaliste et directeur de la radio 103,5 FM, et Luis Manuel Medina, commentateur du programme d’actualités Milenio caliente. La secrétaire de la station de radio, Dayana Garcia, a été blessée dans l’attaque.

Ce programme était retransmis en direct sur Facebook et la vidéo montre M. Medina en train de lire des informations nationales au micro, puis on entend deux tirs au loin, mais le journaliste continue son travail encore quelques secondes.

Juste avant que la vidéo coupe, il suit d’un regard inquiet une personne qui vient de rentrer dans le studio, qu’on ne voit pas à l’image, et une voix féminine crie “tiros, tiros, tiros” (on tire, on tire, on tire), puis l’écran devient noir.

Les employés de la radio ont raconté que l’attaquant a d’abord tué le directeur de la station dans son bureau avant de se diriger à la cabine d’enregistrement pour assassiner le journaliste, puis de tirer sur la secrétaire.

Crédit :

http://www.journaldequebec.com